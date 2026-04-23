Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Instabank ASA Registered äußert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,074 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 NOK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 191,0 Millionen NOK aus – eine Minderung von 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Instabank ASA Registered einen Umsatz von 207,4 Millionen NOK eingefahren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,375 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,300 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 854,3 Millionen NOK, gegenüber 922,2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at