Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Instabank ASA Registered wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,090 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 28,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 NOK erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 176,9 Millionen NOK aus – eine Minderung von 11,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Instabank ASA Registered einen Umsatz von 200,7 Millionen NOK eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,262 NOK im Vergleich zu 0,260 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 611,9 Millionen NOK, gegenüber 793,1 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at