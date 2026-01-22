Instabank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QBRA / ISIN: NO0010762792
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Instabank ASA Registered wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,090 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 28,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 NOK erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 176,9 Millionen NOK aus – eine Minderung von 11,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Instabank ASA Registered einen Umsatz von 200,7 Millionen NOK eingefahren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,262 NOK im Vergleich zu 0,260 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 611,9 Millionen NOK, gegenüber 793,1 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instabank ASA Registered Shs
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Instabank ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.08.25
|Ausblick: Instabank ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Instabank ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Instabank ASA Registered Shs
|0,32
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.