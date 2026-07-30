Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Instabank ASA Registered wird voraussichtlich am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,073 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Instabank ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 NOK in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 195,9 Millionen NOK gegenüber 222,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,00 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,335 NOK, gegenüber 0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 823,5 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 922,2 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at