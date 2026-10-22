Instabank ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QBRA / ISIN: NO0010762792

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Instabank ASA Registered wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,093 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 6,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 222,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 236,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,351 NOK je Aktie, gegenüber 0,300 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 845,3 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 922,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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