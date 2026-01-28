Instacart Aktie

Instacart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Instacart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Instacart wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,515 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

30 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 973,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 883,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,72 Milliarden USD, gegenüber 3,38 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Instacart

Analysen zu Instacart

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Instacart 37,82 -0,37% Instacart

