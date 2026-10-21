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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Instacart legt Quartalsergebnis vor

Instacart veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,630 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Instacart noch 0,510 USD je Aktie eingenommen.

29 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent auf 1,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 31 Analysten auf durchschnittlich 4,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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