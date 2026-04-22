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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Instacart stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Instacart äußert sich voraussichtlich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,568 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Instacart 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 29 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,22 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Instacart noch 897,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 31 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,16 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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