Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Instacart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Instacart stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
27 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,538 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
28 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,03 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 914,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,20 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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