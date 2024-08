Erste Schätzungen: Instalco Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Instalco Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,610 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Instalco Registered noch 0,620 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,72 Prozent auf 3,65 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,83 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 SEK, gegenüber 2,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 13,98 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,28 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at