Insteel Industries Aktie
WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Insteel Industries veröffentlicht voraussichtlich am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,490 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,78 Prozent verringert. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 201,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177,4 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie, gegenüber 2,10 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 731,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 647,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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