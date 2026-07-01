Insteel Industries Aktie
WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Insteel Industries lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,445 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 192,1 Millionen USD – ein Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Insteel Industries 179,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus. Im Vorjahr waren 2,10 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 719,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 647,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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