WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Insulet äußert sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,46 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Insulet 1,39 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Insulet in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 769,0 Millionen USD im Vergleich zu 597,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

24 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,88 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Insulet Corp Shs 216,30 -0,46% Insulet Corp Shs

