Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Insulet äußert sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,46 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Insulet 1,39 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Insulet in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 769,0 Millionen USD im Vergleich zu 597,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
24 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,88 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insulet Corp Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Insulet präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Insulet Corp Shs
Aktien in diesem Artikel
|Insulet Corp Shs
|216,30
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.