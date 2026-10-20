Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Insulet lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Insulet 1,24 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Insulet in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 832,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 706,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD im Vergleich zu 3,48 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insulet Corp Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Insulet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Insulet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Insulet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Insulet Corp Shs
Aktien in diesem Artikel
|Insulet Corp Shs
|127,35
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.