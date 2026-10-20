Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Insulet lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Insulet 1,24 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Insulet in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 832,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 706,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD im Vergleich zu 3,48 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at