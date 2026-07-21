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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Insulet legt Quartalsergebnis vor

Insulet wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Insulet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 787,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Insulet einen Umsatz von 649,1 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 3,48 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,71 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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