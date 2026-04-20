Erste Schätzungen: Intact Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Intact Financial öffnet voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 CAD. Im Vorjahresquartal waren 3,70 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,44 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Intact Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,97 Milliarden CAD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,89 CAD, gegenüber 18,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 24,76 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,22 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at