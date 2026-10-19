Intact Financial Aktie

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WKN DE: A0RNQW / ISIN: CA45823T1066

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intact Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Intact Financial öffnet voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 CAD. Im Vorjahresquartal waren 4,73 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,74 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,12 Milliarden CAD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,76 CAD aus. Im Vorjahr waren 18,39 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 24,35 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 30,22 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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