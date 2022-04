Erste Schätzungen: Intact Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intact Financial wird sich voraussichtlich am 10.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen, dass Intact Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 CAD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 83,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,52 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,63 Milliarden CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,51 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,31 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 20,68 Milliarden CAD, gegenüber 17,99 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at