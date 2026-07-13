Erste Schätzungen: Intact Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intact Financial wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,05 CAD je Aktie gegenüber 4,71 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,04 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 18,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,81 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 18,39 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,48 Milliarden CAD, gegenüber 30,22 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at