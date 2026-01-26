Intea Fastigheter AB Registered b Aktie
Erste Schätzungen: Intea Fastigheter Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Intea Fastigheter Registered B wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,950 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intea Fastigheter Registered B 0,800 SEK je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 442,7 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 40,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 SEK im Vergleich zu 1,32 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden SEK, gegenüber 1,20 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
