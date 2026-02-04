Erste Schätzungen: Integer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Integer lässt sich voraussichtlich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Integer die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Integer noch 0,900 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent auf 462,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 452,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,36 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,84 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

