Erste Schätzungen: Integer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Integer lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Integer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Integer ein EPS von -0,660 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 426,5 Millionen USD – ein Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Integer 436,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at