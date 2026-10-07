Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Integra LifeSciences gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Integra LifeSciences wird voraussichtlich am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Integra LifeSciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,563 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,31 Prozent auf 415,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Integra LifeSciences noch 402,1 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,740 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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