Erste Schätzungen: Integra LifeSciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Integra LifeSciences stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Integra LifeSciences in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 429,6 Millionen USD im Vergleich zu 442,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at