Integra Resources Aktie
WKN DE: A3EET5 / ISIN: CA45826T5098
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Integra Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Integra Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,141 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Integra Resources noch 0,080 CAD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Integra Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 132,0 Millionen CAD im Vergleich zu 84,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,419 CAD, gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 464,1 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 340,8 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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