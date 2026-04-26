Integra Resources Aktie
WKN DE: A3EET5 / ISIN: CA45826T5098
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Integra Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Integra Resources präsentiert in der voraussichtlich am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,138 CAD je Aktie gegenüber 0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 45,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 118,7 Millionen CAD gegenüber 81,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,663 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,010 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 431,3 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 340,8 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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