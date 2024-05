Erste Schätzungen: Integrated Wind Solutions AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Integrated Wind Solutions AS Registered präsentiert voraussichtlich am 22.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,337 NOK gegenüber -0,220 NOK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 76,4 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 23,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Integrated Wind Solutions AS Registered einen Umsatz von 62,0 Millionen NOK eingefahren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,421 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 509,1 Millionen NOK, gegenüber 258,3 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at