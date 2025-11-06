Integrated Wind Solutions ASA Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Integrated Wind Solutions ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Integrated Wind Solutions ASA Registered wird voraussichtlich am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,877 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Integrated Wind Solutions ASA Registered ein EPS von 0,590 NOK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 63,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 323,5 Millionen NOK gegenüber 197,3 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,81 NOK, gegenüber 1,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 648,2 Millionen NOK generiert wurden.
