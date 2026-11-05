Integrated Wind Solutions ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A411HR / ISIN: NO0013461350

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05.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Integrated Wind Solutions ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Integrated Wind Solutions ASA Registered öffnet voraussichtlich am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass Integrated Wind Solutions ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Integrated Wind Solutions ASA Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 368,7 Millionen NOK im Vergleich zu 284,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,33 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,92 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,25 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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