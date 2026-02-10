Erste Schätzungen: Integrated Wind Solutions ASA Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Integrated Wind Solutions ASA Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,32 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Integrated Wind Solutions ASA Registered 1,29 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Integrated Wind Solutions ASA Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 316,6 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Integrated Wind Solutions ASA Registered 250,4 Millionen NOK umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,05 NOK, gegenüber 1,28 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,20 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 648,2 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at