Erste Schätzungen: Intel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Erwartungen der Analysten an Intel.

Intel wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

39 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Intel nach den Prognosen von 37 Analysten im Schnitt 12,34 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,67 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 43 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 53,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at