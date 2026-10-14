Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Zahlen im Fokus
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Intel wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 39 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,399 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Intel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 37 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 43 Analysten auf durchschnittlich 63,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,85 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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