Intellicheck Mobilisa Aktie
WKN DE: A1169G / ISIN: US45817G2012
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intellicheck Mobilisa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Intellicheck Mobilisa wird sich voraussichtlich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,025 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,7 Millionen USD gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,135 USD, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 24,6 Millionen USD im Vergleich zu 22,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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