Erste Schätzungen: Inter Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Inter Company wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,163 USD aus. Im letzten Jahr hatte Inter Company einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Inter Company nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 441,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 456,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,564 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at