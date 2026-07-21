Erste Schätzungen: Inter Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Inter Company wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen, dass Inter Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 513,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 17,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 622,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,779 USD im Vergleich zu 0,530 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,06 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at