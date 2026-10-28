Inter & Company Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBCN / ISIN: KYG4R20B1074
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Inter Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Inter Company wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,188 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,32 Prozent auf 539,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 722,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,769 USD im Vergleich zu 0,530 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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