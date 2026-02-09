Erste Schätzungen: Inter Parfums zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inter Parfums wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,784 USD je Aktie gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Inter Parfums in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 386,0 Millionen USD im Vergleich zu 361,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,16 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at