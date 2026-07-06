Erste Schätzungen: Interactive Brokers Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Interactive Brokers Group veröffentlicht voraussichtlich am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,613 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,510 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 31,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,52 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,73 Milliarden USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,06 Milliarden USD, gegenüber 10,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at