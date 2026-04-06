Erste Schätzungen: Interactive Brokers Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Interactive Brokers Group stellt voraussichtlich am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,595 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,480 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 28,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,36 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,69 Milliarden USD aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,47 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,89 Milliarden USD, gegenüber 10,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at