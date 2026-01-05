Erste Schätzungen: Interactive Brokers Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interactive Brokers Group öffnet voraussichtlich am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,567 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 36,26 Prozent auf 1,57 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,11 USD, gegenüber 1,73 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,09 Milliarden USD im Vergleich zu 9,39 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at