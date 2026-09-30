Erste Schätzungen: Interactive Brokers Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interactive Brokers Group wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,688 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Interactive Brokers Group ein EPS von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,90 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 31,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,44 Milliarden USD, gegenüber 10,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at