Interactive Strength Aktie
WKN DE: A42FER / ISIN: US45840Y6095
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Interactive Strength veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Interactive Strength lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -19,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -149,100 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Interactive Strength mit einem Umsatz von insgesamt 8,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 555,74 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -130,900 USD im Vergleich zu -1202,390 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,1 Millionen USD, gegenüber 11,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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