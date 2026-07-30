Interactive Strength Aktie

Interactive Strength für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42FER / ISIN: US45840Y6095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Interactive Strength veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Interactive Strength lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -19,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -149,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Interactive Strength mit einem Umsatz von insgesamt 8,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 555,74 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -130,900 USD im Vergleich zu -1202,390 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,1 Millionen USD, gegenüber 11,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Interactive Strength Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Interactive Strength Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Interactive Strength Inc Registered Shs 2,92 -4,89% Interactive Strength Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzflut: US-Börsen klettern -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen steigen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen