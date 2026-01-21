IntercontinentalExchange Group Aktie

WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: IntercontinentalExchange Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IntercontinentalExchange Group präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,47 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,92 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,78 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,90 Milliarden USD, gegenüber 11,08 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc

Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc

Aktien in diesem Artikel

IntercontinentalExchange Group Inc 147,48 0,26%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

