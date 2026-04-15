Erste Schätzungen: IntercontinentalExchange Group präsentiert Quartalsergebnisse

IntercontinentalExchange Group wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IntercontinentalExchange Group noch 1,38 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll IntercontinentalExchange Group nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 2,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Milliarden USD umgesetzt worden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,84 Milliarden USD, gegenüber 12,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at