IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IntercontinentalExchange Group präsentiert Quartalsergebnisse
IntercontinentalExchange Group wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,01 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei IntercontinentalExchange Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,73 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,17 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,77 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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