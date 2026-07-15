Erste Schätzungen: IntercontinentalExchange Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IntercontinentalExchange Group gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei IntercontinentalExchange Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IntercontinentalExchange Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,99 Milliarden USD, gegenüber 12,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at