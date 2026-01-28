Intercorp Financial Services Aktie
Erste Schätzungen: Intercorp Financial Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Intercorp Financial Services wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,76 PEN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intercorp Financial Services ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,61 Milliarden PEN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 435,4 Millionen USD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,80 PEN je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,54 Milliarden PEN, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
