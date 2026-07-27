Intercorp Financial Services Aktie
WKN DE: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intercorp Financial Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Intercorp Financial Services präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,96 PEN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,78 Milliarden PEN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 919,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,26 PEN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,85 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 7,38 Milliarden PEN, gegenüber 2,83 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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