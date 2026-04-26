Intercorp Financial Services Aktie
WKN DE: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intercorp Financial Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Intercorp Financial Services präsentiert in der voraussichtlich am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,76 PEN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,76 Milliarden PEN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 670,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,66 PEN, während im vorherigen Jahr noch 4,85 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,64 Milliarden PEN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,83 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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