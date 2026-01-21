Erste Schätzungen: InterDigital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

InterDigital stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,09 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 150,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 40,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte InterDigital einen Umsatz von 252,8 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,67 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 12,07 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 826,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 868,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

