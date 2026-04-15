Erste Schätzungen: InterDigital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

InterDigital wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll InterDigital in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 196,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 210,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,16 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 11,80 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 704,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 834,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at